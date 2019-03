Syriër die twee mensen doodde in Maastricht krijgt 24 jaar cel en tbs

Een Syriër die in Maastricht twee mensen doodstak is veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en een tbs-maatregel. De man wordt ook verantwoordelijk gehouden voor het ernstig verwonden van andere mensen. Er was 18 jaar geëist.

Op 14 december 2017 stak de Syriër een 46-jarige man en een vrouw van 56 dood in Maastricht. Hij verwondde ook de dochter van de vrouw, die haar moeder probeerde te beschermen. Vervolgens viel hij een overbuurman van het gezin aan met een mes.

Ten slotte sloeg hij een man in het gezicht. Eerder dat jaar had hij bij een ruzie al eens een man meerdere keren met een mes gestoken.

Bezeten door boze geesten

De Syriër stelde dat hij toen leed aan psychische klachten. Hij geeft als verklaring dat hij bezeten was door djinns, boze geesten. Ook gebruikte hij in de periode van de geweldsexplosie pillen, die hij zelf aanduidde als "illusiepillen". Daarbij gebruikte hij cannabis.

De vrouw is met voorbedachten rade om het leven gebracht, zo constateert de rechter. En dus was er sprake van moord. Die voorbedachte raad kon in het geval van de omgebrachte man niet worden bewezen. Op dit punt is de Syriër veroordeeld voor doodslag. Het neersteken van de dochter en de buurman was poging tot doodslag, schrijft 1Limburg.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden eerder om de Syriër ontoerekeningsvatbaar te verklaren en dus een tbs-maatregel op te leggen.

De rechter kende slachtoffers tienduizenden euro's aan schadevergoeding toe.