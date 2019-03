'1000 miljard euro weg uit Groot-Brittannië door brexit'

Grote geld

Het grote geld zal waarschijnlijk niet in Amsterdam terechtkomen. In het rapport van New Financial wordt alleen gesproken over een overdracht van 6 miljard euro van de Royal Bank of Scotland. Dat is eigenlijk een fractie van de 1000 miljard pond die verhuist.

Het overgrote deel daarvan komt in Frankfurt terecht, want daar gaan de meeste banken zich vestigen. In Dublin en Luxemburg gaan veel vermogensbeheerders zitten, dus ook daar komt geld.