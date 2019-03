Duitse drenkeling overleeft dankzij spijkerbroek

Arne Murke was samen met zijn broer op weg naar Brazilië. De broers zouden een twaalf meter lang jacht tegen betaling afleveren aan de andere kant van de Grote Oceaan. Maar op zo'n drie uur varen van de noordoostelijke kust van Nieuw-Zeeland raakte het duo in de problemen.

Door het ruige weer zwiepte de giek Arne overboord. Z'n broer wierp hem een reddingsvest en touw toe, maar die waren al buiten bereik. "Gelukkig kende ik de truc met de spijkerboek", zegt de Duitser tegen The New Zealand Herald. "Anders was ik er niet meer geweest."

Arne had jaren geleden geleerd hoe Navy Seals, Amerikaanse elitetroepen, jeans kunnen transformeren tot reddingsvest. "Ik haalde diep adem, trok de broek uit en knoopte de pijpen dicht." Hij sleepte zijn jeans even uit het water, om die te vullen met lucht. Het extra beetje lucht was voldoende om te blijven drijven.

Bibberen

Maar de redding was nog niet nabij. De Duitser moest het 'reddingsvest' constant om zijn hoofd geklemd houden met zijn armen. Hij durfde zijn armen amper te bewegen. Na een tijdje kreeg Arne het ijskoud en lag hij bibberend in het water.

Er kwam een reddingshelikopter maar die zag de drenkeling tot tweemaal toe over het hoofd. "Hij kwam heel dichtbij, maar ze zagen me niet en vlogen weer weg." Arne begon ernstig te twijfelen of hij het wel zou overleven. Na 3,5 uur dobberen in het water werd hij uiteindelijk toch gespot. Met een touw werd hij aan boord van de helikopter gehesen."Ik was zó blij", zegt de Duitser tegen de krant.

Voor wie benieuwd is hoe 'de truc met de broek' werkt: