Gehannes op brug over Noordhollandsch Kanaal, maar nieuwe is te duur

Leo Borst heeft een loonbedrijf aan de oostkant van het kanaal. De grote bedrijfshal staat vol imposante trekkers. "Qua gewicht mogen we er overheen, maar qua breedte is het krap. De brug is op zijn breedst 3,12 meter en de trekkers zijn 2,98 meter. Dus dan weet je dat er niet veel ruimte aan weerszijden is." Omrijden dus.

Tijdens de langdurige reparatie van de brug diende Nancy Tesselaar een petitie in bij de provincie, maar de roep om een tweede brug klinkt al meer dan twintig jaar. Zo'n vaste oeververbinding zou rond de 15 miljoen euro gaan kosten. Te duur, zegt gedeputeerde Elisabeth Post (VVD).

"Dat begrijp ik wel", zeg Tesselaar, "maar we hebben hier wel duizenden passanten en dat zullen er alleen maar meer worden. En je hebt ook met brandweer, ambulance en politie te maken. Als de vlotbrug er om wat voor reden dan ook uit ligt, dan is er in elk geval een alternatief. Deze brug was heel leuk in de tijd van paard en wagen, maar niet met het verkeer zoals we dat nu hebben in 2019."

Bereikbaarheid, bereikbaarheid, bereikbaarheid

Bereikbaarheid is bij uitstek een taak van de provincie en er is geen partij die het niet in zijn verkiezingsprogramma heeft staan.

Om maar eens wat te noemen: in het programma van de VVD kom je de term dertig keer tegen. De PvdA vindt bereikbaarheid van het platteland net zo belangrijk als die in de stad. De PVV stelt voor om meer rotondes te laten adopteren door bedrijven en particulieren. Alleen het CDA noemt de situatie in Burgervlotbrug concreet: "Het CDA erkent de noodzaak voor een vaste verbinding ter hoogte van de Burgerbrug om de bereikbaarheid van het gebied te waarborgen".

Voor Nancy Tesselaar is de brug het belangrijkste onderwerp voor het bepalen van haar stem op 20 maart. Bij welke partij ze dan uitkomt, wil ze niet zeggen.

Leo Borst denkt dat de brug in het geheel van de verkiezingen geen rol zal spelen. "Die paar mensen hier die ze een plezier zouden doen met een vaste brug, daar winnen ze niet veel stemmen mee." En daar komt nog bij dat de brug bij Burgervlotbrug niet het enige verkeersprobleem is waar de provincie Noord-Holland mee te maken heeft.