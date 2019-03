Amper olympisch succes voor Nederlandse bedrijven

Het zijn nog precies 500 dagen tot de start van de Olympische Spelen in Tokio en voor Nederlandse bedrijven lijken het nu al weinig succesvolle Spelen te worden. In tegenstelling tot andere edities zijn er nauwelijks bedrijven die belangrijke opdrachten voor het evenement hebben binnengesleept.

Bij de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro pronkten grote bedrijven zoals Philips, AkzoNobel en Randstad nog met hun belangrijke rol. Ze hielpen bij de bouw van stadions, bij het inhuren van personeel en bij de uitbreiding van vliegvelden.

Dat soort grote orders zijn er dit keer niet binnengehaald, hoewel tientallen bedrijven in 2016 nog op handelsmissie zijn geweest naar Japan. Volgens de Nederlandse ambassade in Tokio heeft Japan ervoor gekozen om veel bedrijven uit eigen land in te huren om de lokale economie te stimuleren. Japan heeft beschikking over meer bedrijven die opdrachten zelf kunnen uitvoeren en is dus veel minder afhankelijk van hulp van buitenaf.

Zand en water

Een handjevol bedrijven doet nog wel zaken rond de Spelen. Zo levert een bedrijf drinkwatervoorzieningen, een ander levert turntoestellen en het zand dat wordt gebruikt voor de paardensport komt ook uit Nederland. 290 containers met zand zijn door Grondslag naar Tokio verscheept.