Wekdienst 12/3: Stemming over brexit-akkoord en heeft musical toekomst?

Wat heb je gemist?

De EU en de Britse regering hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde backstop. Daarmee blijft de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open bij de brexit. Het Britse parlement verwierp in januari de deal van premier May met de EU, omdat het bang was dat de Britten nog jaren in een douane-unie met de EU zouden zitten.

Volgens premier May is afgesproken dat de backstop echt tijdelijk is. De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk daarvoor "wettelijk bindende garanties", zegt voorzitter Juncker van de Europese Commissie. In 2020 moet er een definitieve regeling zijn. Vanavond stemt het Lagerhuis opnieuw over het brexit-akkoord.