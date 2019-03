Tankwagen schiet van A16 en valt op personenauto: één dode

In Rotterdam is een tankwagen vlak na een afrit van de A16 doorgeschoten op een kruispunt. Daarbij is een personenauto meegenomen. De tankwagen is vervolgens gekanteld en op de personenauto beland.

Bij het ongeluk is een dode gevallen. Het slachtoffer zat in de auto. Volgens de veiligheidsregio is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.

De chauffeur van de tankwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij moest door hulpdiensten worden bevrijd. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek.

De vrachtwagen is gevuld met isobutanol. Deze stof is volgens de woordvoerder licht ontvlambaar, vergelijkbaar met alcohol. Er was geen sprake van lekkage.