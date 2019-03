'Niet te vroeg juichen' over besluit Bouteflika

"Een groot deel van het volk is al aan het feesten, maar de meeste mensen zijn afwachtend", zegt Anissa. "We moeten niet te vroeg juichen. Pas als het hele politieke systeem is veranderd, dan hebben wij als volk echt gewonnen."

Soraya sluit zich daarbij aan. "Het is misschien een eerste stap, maar ik vertrouw het nog niet helemaal. Ik maak me zorgen over wat hierna komt. Dat is nog erg onduidelijk."

Beide vrouwen benadrukken dat ze niet alleen demonstreren tegen Bouteflika, maar dat het hen te doen is om de verandering van het hele politieke systeem in Algerije. "We willen dat er verbetering komt in ons land", zegt Soraya.