VS waarschuwt bondgenoten voor samenwerking met Huawei

De Verenigde Staten waarschuwen westerse bondgenoten dat bij de aanleg van het 5G-telefoonnetwerk, een samenwerking met Huawei kan leiden tot beperking van de uitwisseling van informatie door de veiligheidsdiensten.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Berlijn wil niet ingaan op berichten in The Wall Street Journal. Die krant meldt dat Duitsland door de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn voor samenwerking met Chinese telecomfabrikanten officieel is gewaarschuwd.

Brief

De ambassadeur zou vrijdag de Duitse minister van economische zaken Altmaier per brief hebben laten weten dat zulke samenwerking consequenties kan hebben. Altmaier zei een dag daarvoor in een Duitse talkshow dat hij geen enkel bedrijf, dus ook Huawei niet, wil uitsluiten bij de aanleg van 5G, iets wat de VS wel doet.

Washington is bang dat China zal spioneren via de netwerken die Huawei heeft aangelegd. De ceo van Huawei heeft in een gesprek met de BBC uitdrukkelijk tegengesproken dat zijn bedrijf daaraan zou meewerken.

De Amerikaanse ambassade wilde wel kwijt dat bij een samenwerking met Huawei het delen van gevoelige informatie in gevaar zou kunnen komen en dat sowieso de uitwisseling van informatie tussen landen in het westen trager zal worden.

Een woordvoerder van Altmaier zegt dat het ministerie inderdaad een brief heeft gekregen van de Amerikaanse ambassadeur en dat het ministerie daar op enig moment op zal reageren. "De brief wordt geƫvalueerd", zei hij en verder wilde hij niet op de inhoud ingaan.