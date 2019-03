Pizzabakkers krijgen erkend diploma: 'Het is meer dan zomaar wat in de oven gooien'

In Utrecht alleen al openen er de komende tijd vier of vijf grote formules een restaurant dat pizza's op de kaart heeft staan. "De vraag is groot en zal blijven groeien", verwacht Harchaoui.

"Toppings gelijk verdelen, dat is een van de geheimen van een goede pizza", vertelt docent Mick van Bochove. "Maar uiteraard ook de smaak, de dikte, hoe het deeg gemaakt is. Het is wel wat meer dan zomaar even wat in de oven gooien. Wij leren ze alles over goede snij- en baktechnieken."

Abdeslam vult aan: "Hoe je om moet gaan met producten, coderen, schoonmaken. Het is heel belangrijk om dat soort dingen te leren."

Italianen?

Niet alle pizzabakkers hoeven Italiaans te zijn, vindt Harchaoui. "Ook niet alle koks zijn Frans. De cursisten zijn divers, er zitten ook Syrische statushouders bij die het vak heel graag willen leren. We bieden ook Nederlandse taal aan en dat is nodig voor de communicatie in de keuken."

Aan tien nieuwe pizzabakkers werd vandaag een SVH-erkend diploma uitgereikt. Dat wil zeggen dat de opleiding voldoet aan de criteria die de branche stelt. Door de grote vraag naar de pizzabakkers moet een nieuwe groep cursisten alweer snel beginnen. Harchaoui: "We moeten haast maken."