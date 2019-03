Eerste grote HPV-prikdag: speciale les moet vaccinactiegraad doen opkrikken

Zo'n 100.000 meisjes die dit jaar 13 worden, hebben een oproep gekregen om zich te laten inenten tegen het HPV-virus dat kan leiden tot baarmoederhalskanker. Ruim duizend van deze meiden werden vandaag op de eerste grote HPV-vaccinatiedag van dit jaar in een sportzaal in Amersfoort verwacht. Maar de vraag is of ze ook allemaal zijn gekomen; vorig jaar kwam meer dan de helft van de opgeroepen meisjes niet opdagen.

De opkomst liep al langer terug; de vaccinatiegraad daalde van 61 procent in 2015 naar 45,5 procent in 2017. Daardoor worden per geboortejaar tientallen gevallen van baarmoederhalskanker minder voorkomen, zegt het RIVM.

Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland krijgen nu ieder jaar nog 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. 200 van hen overlijden aan de ziekte. Sinds 2006 bestaat het vaccin tegen het HPV-virus dat die ziekte kan veroorzaken en sinds 2009 is het in Nederland opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Door de inenting neemt de kans op het krijgen van baarmoederhalskanker met 70 tot 80 procent af. De vaccinatie is op vrijwillige basis en gratis. Het vaccin beschermt ook tegen andere vormen van kanker, zoals kanker in de vagina, schaamlippen, anus, penis, mondholte, keel en slokdarm.

Vermoeidheid

De meisjes die zich niet laten inenten zeggen dat ze bezorgd zijn over vermeende bijwerkingen van het vaccin. Hierover zijn op internet tientallen verhalen te vinden, die ook vaak op scholen worden rondverteld.

Zo wordt beweerd dat het vaccin tot chronische vermoeidheidsklachten leidt, maar uit verschillende onderzoeken daarnaar, onder andere in Nederland, is geen verband gevonden tussen vermoeidheidsklachten en de vaccinatie.

Speciaal lesprogramma

Om kinderen beter te informeren is er door biologie-instituut NIBI een speciale biologieles ontwikkeld die scholen kunnen aanbieden. Dat gebeurt nu op zo'n 30 tot 50 scholen.

Eén van die scholen is de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, waar biologiedocent Swanet van Grootveld een speciale les over HPV geeft. "De bedoeling van het lespakket is dat de leerlingen op basis van de informatie die ze krijgen een keuze kunnen maken om zich wel of niet te laten vaccineren", zegt Van Grootveld.

"Nu komt het vaak komt bij de ouders vandaan of ze het wel of niet gaan doen. Dus ze denken er zelf niet over na, maar doen wat hun ouders zeggen. Ik denk wel dat ze hierdoor thuis in gesprek kunnen gaan met hun ouders."