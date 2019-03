Taak- en celstraf geëist voor mishandeling voetbaltrainer Zwolle

Tegen een 19-jarige man uit Dordrecht is een celstraf en een taakstraf geëist voor het mishandelen van een voetbaltrainer in Zwolle. Hij zou de trainer vorig jaar met een groepje in elkaar geslagen hebben tijdens een training.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de man daarvoor 282 dagen celstraf moet krijgen, waarvan 180 voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Daarnaast is een taakstraf van 120 uur geëist. Ook vindt het OM dat hij 1000 euro schadevergoeding moet betalen.

Vandaag stonden nog drie andere verdachten terecht, meldt RTV Oost. Hun zaken werden achter gesloten deuren behandeld omdat zij nog minderjarig zijn. Wat er tegen hen geëist is, is niet bekendgemaakt. Op 2 april doet de rechter uitspraak.

Geschopt en geslagen

De jeugdtrainer van SV Zwolle werd vorig jaar februari in elkaar geslagen tijdens een training van de D1. Een groep mannen kwam gemaskerd en gewapend met knuppels of buizen het veld op. Voor de ogen van zijn pupillen werd de trainer mishandeld.

Aanleiding zou een incident tijdens een zaalvoetbalwedstrijd rond Kerst 2017 zijn geweest. Toen ontstond onenigheid na het sneuvelen van een gouden kettinkje.