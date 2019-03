Wangedrag in de dokterswachtruimte: 'Uitgescholden worden is normaal'

'Ik kom wel effe langs om het duidelijk te maken': zomaar een voorbeeld van de vele bedreigingen die doktersassistenten naar hun hoofd krijgen geslingerd. Bijna twee op de drie assistenten hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met fysiek of verbaal geweld, bleek vandaag uit een enquête van beroepsvereniging NVDA, waar 1000 van de 26.000 doktersassistenten aan meededen.

De resultaten van het onderzoek verrassen doktersassistente Esther de Graaf niet. Met name het onbeschofte taalgebruik van patiënten die hun zin niet krijgen, hoort bij haar huisartsenpost in Almelo bij de dagelijkse praktijk. "Ik heb iedere dag minstens één en soms wel meerdere patiënten aan de telefoon die zulk verdrag vertonen", zegt ze. "Zinnen als 'anders hoort u nog van mij' of 'mag ik uw naam weten' passeren regelmatig de revue."

Patiënten brutaler

De Graaf werkt nu negen jaar op de huisartsenpost. Ze merkt dat het gedrag van patiënten door de jaren heen sterk is veranderd. Patiënten zijn volgens haar veeleisender en brutaler geworden. "Denk dan aan eisen om direct geholpen te worden, of dat wij het vervoer naar de praktijk moeten regelen voor hen, terwijl dat niet reëel is."

Een keer werd een patiënt in De Graafs praktijk zo boos dat hij een arts fysiek heeft aangevallen. "Al was dat wel het uiterste en hebben we pas één keer zo'n incident gehad."

Veilig voelt de doktersassistente zich wel, zolang patiënten telefonisch een afspraak maken. "Dan kan mij weinig overkomen." Ze merkt dat ze wel angstiger wordt om patiënten binnen te laten zonder afspraak. "Je weet dan niet wie je binnenhaalt, maar je zit op een gegeven moment wel met die patiënt alleen in een kamer."

Dat was vijf jaar geleden nog heel anders, zegt De Graaf. "Toen was het gewoon heel normaal om iedereen binnen te laten, zonder daar over na te denken." Ze merkt aan zichzelf dat ze steeds vaker stilstaat bij de vraag of iemand een risico kan vormen. "Dat zijn dingen die in de loop der jaren zo ontstaan en waar ik voorheen niet bij stilstond, omdat ik dat niet nodig vond."

Susan Duijf van de huisartsenpost in Venlo heeft de indruk dat de toename van het geweld en de bedreigingen zijn begonnen toen de assistenten belangrijker werden in de praktijk: