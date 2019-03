Britse premier May naar Straatsburg voor overleg met Juncker

De Britse premier May is onderweg naar Straatsburg. Ze zal ze rond 21.00 uur spreken over de brexit met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, bevestigt een woordvoerder van Juncker.

Morgenavond stemt het Britse Lagerhuis opnieuw over het brexitakkoord van May dat in januari nog met een grote meerderheid werd verworpen door de parlementariƫrs. In Straatsburg hoopt ze op het laatste moment nog zaken te regelen met de EU, zodat ze het Lagerhuis nu wel over de streep kan trekken.

De onderhandelingen over aanpassing van het akkoord draaien vooral om de afspraken over de zogenoemde backstop, een soort vangnet dat moet garanderen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland openblijft als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. De Ierse Republiek blijft lid van de EU.