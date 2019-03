Vanavond NOS Nederland Kiest: debatten met provinciale lijsttrekkers

Wat valt er eigenlijk te kiezen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Waar gaan de Provinciale Staten over?

Veel kiezers weten dat niet goed. Terwijl de provincie een belangrijke rol speelt in beslissingen over bijvoorbeeld provinciale wegen, woningbouw, openbaar vervoer en windmolens.

Twaalf provinciale lijsttrekkers komen naar grand café Khotinsky in het Energiehuis in Dordrecht voor informatieve gesprekken over al deze onderwerpen.