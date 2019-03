Burgemeester Geldrop treedt af na ophef over mogelijke liefdesaffaire

Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo stapt op. Aanleiding is ophef over een mogelijke liefdesrelatie met een ambtenaar. Link ontkent de affaire, maar zegt dat hij door de commotie niet meer kan functioneren als burgemeester.

"Deze berichtgeving raakt mijn ambt als burgemeester van Geldrop-Mierlo en is voor iedereen, alle betrokkenen, mijn partner, mijzelf en niet op de laatste plaats de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, zeer onaangenaam", staat in een verklaring.

In het bericht op de website van de gemeente spreekt hij tegen dat zijn integriteit in het geding is geweest. "Er was en is geen sprake van een liefdesrelatie met een ambtenaar. Er was sprake van een nauwe, intensieve, vriendschappelijke samenwerking en niet meer dan dat."

Uitgefoeterd

De geruchten over een affaire ontstonden begin januari toen de 53-jarige Link tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op luidruchtige wijze door zijn vaste vriendin werd uitgefoeterd, waar iedereen bij was.

Afgelopen vrijdag was er een nieuw incident. Link vertrok na een flinke ruzie met zijn vriendin met onbekende bestemming. De politie werd ingeschakeld om hem op te sporen omdat er zorgen waren over zijn emotionele gesteldheid.

Ziek

Vanwege de incidenten adviseerde de gemeenteraad hem zaterdag om voorlopig niet te werken. Link volgde dat advies op en meldde zich ziek. Naar aanleiding van alle commotie heeft hij nu besloten om af te treden, meldt Omroep Brabant.