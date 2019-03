KLM stopt met verkopen taxfree-artikelen aan boord

KLM stopt in de loop van dit jaar met de verkoop van taxfree-producten aan boord. Per 1 juli stopt de verkoop binnen Europa, aan het eind van het jaar stopt de verkoop ook op intercontinentale vluchten. Volgens een woordvoerder wordt de verkoop steeds minder en kan het cabinepersoneel zich nu "meer richten op de dienstverlening aan de reizigers".

Er komen wel pilots waar op een andere manier artikelen worden verkocht, maar een woordvoerder wil nog niet zeggen hoe die eruit zullen zien.

Benno Leeser, directeur van Gassan Diamonds in Amsterdam, betreurt de stap van KLM. "Wij hebben maar een paar producten, een ringetje en een paar oorbelletjes, maar we verkochten goed." Leeser verwacht dat KLM zal proberen om via internet spullen aan de man te brengen, maar hij heeft daar geen hoge verwachtingen van.

"Ik denk dat veel van die taxfree-producten ook impulsaankopen waren. Veel zakencentra zijn niet in de buurt van winkels en als je lang hebt moeten wachten voor de douane en je wilt toch een cadeautje meenemen is verkoop aan boord toch een uitkomst. We verkopen ook bij Lufthansa, en die gaan er gewoon mee door", aldus Leeser.