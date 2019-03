Diplomaten komen niet meer helemaal weg met verkeersovertreding

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat buitenlandse diplomaten vanaf 1 mei aanspreken op verkeersovertredingen. Ze krijgen een brief met een betalingsverzoek en als ze te vaak in de fout gaan, volgen verdergaande maatregelen, zegt minister Blok.

Sinds een gerechtelijke uitspraak in 2014 kunnen geen boetes worden gegeven aan diplomaten en medewerkers van internationale organisaties die immuniteit hebben. Dat zijn personen die in een auto met een CD-kenteken rijden.

Het gevolg is dat het aantal verkeersovertredingen in deze groep flink is toegenomen, constateert het ministerie van Blok. Het baseert dat op het aantal keren dat diplomatenauto's zijn geflitst. In 2015 was dat bijna 10.000 keer. In de jaren daarna nam dat toe met zo'n 20.000.