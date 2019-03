Timmermans somber over deal met Britten

Er is niet veel veranderd aan de overeenkomst die in december massaal door het Britse Lagerhuis werd verworpen. Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de Europese Unie vooral verduidelijking aan de Britten gegeven. "Wij hebben ons uiterste best gedaan om premier May behulpzaam te zijn, tot het laatste moment."

Hij is echter niet optimistisch over de komende dagen, als het Britse parlement stemt over de scheidingsovereenkomst. "De signalen zijn niet gunstig, omdat vooral de brexiteers in haar eigen partij geen signalen geven dat ze nu wel tevreden zijn. Misschien kan May hen overtuigen, laten we het afwachten."

Twee walletjes

Timmermans wil de schuldvraag niet stellen, maar hij verwijt de Britten wel dat ze niet helder zijn over wat ze precies willen. "Ze noemen het zelf 'cakeism', de Engelse uitdrukking voor 'to have your cake and eat it', oftewel van twee walletjes eten. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen: ik wil eruit, maar tegelijk alle voordelen behouden."

De vicevoorzitter van de Europese Commissie snapt de kritiek uit Londen dan ook niet. "Ik vind het onbegrijpelijk dat sommigen zeggen 'we willen eruit, maar we willen wel alle voordelen behouden en die stomme Europeanen willen ons dat niet geven'. Je bent erin of je bent eruit."

Chloor

Er is volgens Timmermans een heel simpel voorbeeld, waarom wat de Britten willen niet kan. "Dat zou betekenen dat de Britten straks tegen de Amerikanen kunnen zeggen 'kom maar door met dat in chloor gewassen kippenvlees.' Als ze dan onbeperkt toegang hebben tot de Europese markt, mag dat vlees zonder dat wij het kunnen controleren in de hele EU worden verkocht. Dat kunnen we niet verkopen tegenover de Europese consument. Dat is onaanvaardbaar."

Timmermans vindt het frustrerend dat er geen overeenkomst lijkt te komen. "Ik denk dat de Europese kant haar uiterste best heeft gedaan om tegemoet te komen aan de Britse wensen. Zelfs tijdens de laatste fase, waarin de Britten nog met extra eisen en wensen zijn gekomen, hebben we ons uiterste best gedaan."

Over uitstel van de brexit wil Timmermans niet speculeren. "De Britten moeten volgens de regels uitstel vragen. De vraag is dan meteen, waar ga je die tijd voor gebruiken? En de Britten moeten echt aangeven wat ze met die extra tijd willen." Maar hij voegt eraan toe: "Als bestuurder moet ik natuurlijk mijn best doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden."