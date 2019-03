Ajax-directeuren bijna jaar lang bedreigd door zaakwaarnemer

Ajax-directeuren Marc Overmars, Edwin van der Sar en Jeroen Slop zijn bijna een jaar lang bedreigd door een zaakwaarnemer. Dat blijkt uit een aanklacht van het Openbaar Ministerie.

Stefano van D. zou tussen oktober 2017 en september 2018 de directeuren onder meer via e-mails, WhatsApp-berichten en brieven hebben bedreigd.

Volgens het AD was de 32-jarige Van D. gefrustreerd. Waarom is onduidelijk. Ajax beraadt zich nog op een reactie.

Van D. behartigde onder meer de belangen van jeugdspeler Mees de Wit. Die was rond het moment dat de bedreigingen aan het adres van de Ajax-directie begonnen door jeugdtrainer Michael Reiziger buiten de selectie gezet, schrijft de krant. De Wit speelt nu bij Sporting Portugal.

Kapot maken

Van D. stuurde de directeuren teksten als: "Mark my words na 12 maanden vernederen ga ik jou live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens 4 jaar opgesloten gezeten en als het moet dan doe ik dit zo weer."

Ook dreigde hij de kinderen van de directeuren "kapot te maken".

Verder belde hij ze op, hield hij zich op bij de woning van de mannen en was hij tegen de wens van de club in veelvuldig te vinden op jeugdcomplex De Toekomst en in de Johan Cruijff Arena.

Woensdag is er in Amsterdam een pro-formazitting in de zaak.