Stalker mag van de rechter geen contact meer zoeken met universiteit

Een man die medewerkers van de Wageningen University lastigviel omdat hij was afgewezen voor een opleiding, heeft van de rechter een contactverbod opgelegd gekregen. Via sociale media, sms'jes en e-mails stuurde hij beledigende en bedreigende teksten naar het bestuur en medewerkers van de universiteit.

De stalker van 32 uit Arnhem wilde in 2016 studeren aan de universiteit, maar werd afgewezen omdat hij niet aan de toelatingseisen voldeed. Kort daarna stuurde hij de eerste berichten naar de universiteit. Er volgde een gang naar de kortgedingrechter, die de man veroordeelde tot een contactverbod voor twee jaar.

Bij verstek

De man was niet bij de zitting aanwezig en is dus bij verstek veroordeeld. Als hij toch berichten blijft sturen, moet hij een dwangsom van 500 euro betalen. Ook kan hij worden vastgezet.

Dagblad De Gelderlander meldde eerder dat de man onder meer "I kill all of you" naar baliepersoneel mailde. Hij zou alleen vorig jaar al meer dan 2500 mails hebben verstuurd.