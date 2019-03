Gelauwerde Iraanse mensenrechtenadvocaat langer in de cel

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh is veroordeeld tot een celstraf van 38 jaar en 148 zweepslagen, zegt haar man in een bericht op Facebook. Waarvoor ze is veroordeeld is niet duidelijk. Iraanse media citeren een rechter die zegt dat haar celstraf zeven jaar is.

Sotoudeh is een internationaal bekende advocaat. Ze kreeg in 2012 van de Europese Unie de Sacharovprijs voor haar inspanningen voor de mensenrechten. Ze zat in het verleden vaker in de cel.

Sotoudeh zit nu ook al in de gevangenis. Ze werd in juni vorig jaar opgepakt vanwege het verspreiden van informatie die de staatsveiligheid ondermijnt. Ook zou ze ayatollah Khamenei, de geestelijk leider van Iran, hebben beledigd en zich schuldig hebben gemaakt aan spionage. Daarvoor moest ze een celstraf uitzitten van vijf jaar. Daar zou nu dus nog 33 jaar cel bij gekomen zijn.

Voor haar arrestatie vorige zomer streed ze onder meer tegen een wet waarin staat dat sommigen geen recht hebben om een advocaat te kiezen. Ook stond ze vrouwen bij die waren aangeklaagd voor een vreedzaam protest tegen de verplichting een hoofddoek te dragen.