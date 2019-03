Amsterdammer (18) al maanden vast vanwege plannen 'school shooting'

Een 18-jarige Amsterdammer is opgepakt omdat hij van plan zou zijn geweest het vuur te openen op een school. De aanhouding was al in december, maar is vanwege de leeftijd van de verdachte en "persoonlijke omstandigheden" niet eerder naar buiten gebracht. De man zit sinds zijn aanhouding vast.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Tegelijkertijd was er geen sprake van een specifieke dreiging op een bepaalde school, voegt een woordvoerder toe. De 18-jarige moet zich volgende week donderdag voor de rechter verantwoorden.

De man was bezig met het verzamelen van verschillende wapens, waaronder een of meer vuurwapens. Ook zou hij een bivakmuts hebben aangeschaft. Op zijn telefoon zijn informatie en beeldmateriaal gevonden van eerdere school shootings en andere schietpartijen en bomaanslagen.

Hij kwam in beeld bij de politie na het plaatsen van berichten op YouTube. Daarin sprak hij volgens het OM over een school shooting die hij wilde plegen en dat hij het meende.