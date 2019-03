A20 bij Gouda wordt verbreed, voorbereidend werk begint in 2021

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat op de schop. Hij wordt verbreed, en in de richting Utrecht krijgt de snelweg, die bij het Gouweaquaduct overgaat in de A12, een extra rijstrook.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat met deze aanpak het verkeer veel beter en veiliger kan doorrijden. "Een groot landelijk filepunt verdwijnt".

Met bestuurders in de regio is een bestuursovereenkomst getekend en het verbredingsplan is naar de Tweede Kamer gestuurd. Van Nieuwenhuizen noemt de A20 een van de slagaders van de Nederlandse economie. Door de weg te verbreden "nemen we afscheid van een echte file-evergreen". Ze spreekt van goed nieuws voor alle mensen en bedrijven die nu over deze drukke snelweg rijden.

Geluidsoverlast

Het gaat om een verbreding van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. En er komt een vijfde rijstrook in het Gouweaquaduct richting Utrecht. Daar verdwijnt de vluchtstrook.

Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt volgens het ministerie ook gekeken naar maatregelen tegen geluidsoverlast.

Het hele project wordt begroot op 124 miljoen euro. De voorbereidingen voor de eerste werkzaamheden starten naar verwachting in 2021, twee jaar eerder dan eerst werd gedacht.