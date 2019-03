Cafés en restaurants zitten te springen om personeel

Wie graag ober wil worden of een carrière overweegt in het snackbarwezen hoeft niet bang te zijn voor werkloosheid. De banen liggen voor het opscheppen en de komende jaren worden dat er alleen maar meer.

Het aantal horecamedewerkers groeit tot 2025 met bijna 100.000, voorspelt de horecabranche. De cafés en restaurants schieten sinds het einde van de economische crisis weer als paddenstoelen uit de grond.

Bezorgen

De groeiende welvaart en de vergrijzing hebben geleid tot veel meer vrije tijd en geld. Mensen eten steeds vaker buiten de deur of laten een maaltijd thuis bezorgen.

Zelfs als de economische groei vanaf nu tegenvalt, denken de deskundigen dat de horeca in de lift blijft. Dat lijkt goed nieuws, maar het is nu al moeilijk om aan goede mensen te komen en dat probleem wordt alleen maar groter. In veel sectoren is behoefte aan personeel, waardoor talentvolle mensen in de komende jaren de banen voor het uitkiezen hebben.

Bovendien houden veel mensen die in de horeca werken er relatief snel ook weer mee op. Na een half jaar is meer dan de helft van de nieuwkomers alweer afgehaakt. De onregelmatige werktijden en het vaak fysiek zware werk maken de horeca voor veel mensen niet aantrekkelijk.

Veel vertrekkers

Om die groei van 100.000 extra medewerkers in 2025 te halen zijn jaarlijks zeker 140.000 nieuwe mensen nodig, mede om de vele vertrekkers te vervangen.

Dat zijn bijvoorbeeld elk jaar 16.000 koks en ruim 60.000 medewerkers in de bediening. De horecaopleidingen voldoen bij lange na niet aan die behoefte. Per jaar worden maar 3000 gediplomeerde koks opgeleid.

De branche vestigt zijn hoop op particuliere opleidingen. Daarnaast is het voor werkgevers essentieel dat ze goede krachten aan zich weten te binden en medewerkers een opleiding bieden.

In dat licht lijkt het slecht nieuws dat het aantal flexibele arbeidsovereenkomsten in de horeca verder is gestegen ten koste van de vaste contracten. Het aandeel vaste overeenkomsten met vaste uren is onder de dertig procent gedaald.