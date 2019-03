Podcast De Dag: 'Toestel aan de grond houden is echt een paardenmiddel'

Na Ethiopian Airlines, China en de Kaaimaneilanden heeft ook Indonesiƫ besloten alle Boeings van het type 737 MAX 8 aan de grond te zetten. "Dit is echt een paardenmiddel. Dat doe je niet zomaar", vertelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert in De Dag. Hij en luchtvaartjournalist Yteke de Jong leggen uit hoe de luchtvaartwereld in elkaar steekt.

De Boeing 737 MAX 8 is in het buitenland niet aan te slepen, maar de kans dat je vanuit Nederland in eentje stapt is niet zo groot volgens De Jong. "TUI heeft er een paar in gebruik en een paar in bestelling. Verder is Corendon de enige andere Nederlandse vliegmaatschappij die ze heeft besteld."