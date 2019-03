Burgemeester Geldrop moet 'afkoelen' vanwege privéproblemen

Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo zit ziek thuis vanwege turbulentie in zijn privéleven. De gemeenteraad heeft hem zaterdag geadviseerd om voorlopig niet te gaan werken. De burgemeester heeft dat verzoek overgenomen, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Fractievoorzitter Frans Stravers van de partij DGG zegt namens de gemeenteraad in de krant dat er sprake is van een crisis en dat de toekomst van Link als burgemeester "moeilijk wordt". Maar de raad gunt Link de tijd om de "crisis op het persoonlijke vlak te bezweren".

Onbekende bestemming

Die crisis bleek vrijdag toen Link na flinke ruzie met zijn vriendin met onbekende bestemming vertrok. De politie werd ingeschakeld om hem op te sporen en contact te leggen, vanwege zorgen over zijn emotionele gesteldheid. Daarbij werden ook hulpverleners ingeschakeld, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Begin januari werd duidelijk dat de 53-jarige Link langere tijd een geheime relatie had (gehad) met een ambtenaar van de gemeente. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd hij, waar iedereen bij was, op luidruchtige wijze door zijn vaste vriendin uitgefoeterd.

Integriteitsschending

De gemeenteraad besloot daarop een onderzoek in te stellen en kwam tot de conclusie dat Link "een integriteitsschending" had begaan. Hij kreeg daarvoor een officiële waarschuwing.

"Op dat moment leek de relatie met de ambtenaar over", zegt Stravers. Daarom liet de raad het er verder bij. Maar sinds de gebeurtenissen van vrijdag vragen sommige raadsleden zich af of de burgemeester wel de hele waarheid over zijn affaire op het gemeentehuis heeft verteld.

De onderzoekscommissie gaat opnieuw aan de slag. Links taken worden waargenomen door loco-burgemeester en wethouder Mark Jeucken.