'Uitzendbureau voor moord op bestelling' in hoger beroep strenger bestraft

Vijf leden van een Utrechtse liquidatiebende zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot veertien jaar plus zes maanden. De straffen zijn fors hoger dan die de rechtbank eind 2016 uitsprak.

Het OM had in januari celstraffen van zestien en zeventien jaar geëist tegen het vijftal dat een centrale rol zou hebben vervuld in de organisatie. Volgens de aanklagers stond vast dat "dit uitzendbureau voor moorden op bestelling" zich bezighield met het voorbereiden van liquidaties.

60 pistolen en 36 automatische wapens

De verdachten werden in 2015 aangehouden en werden onder meer verdacht van het voorbereiden van moorden. Ze hadden een groot aantal wapens in Nieuwegein opgeslagen: 60 pistolen en revolvers, 9 handgranaten, 36 automatische wapens en grote hoeveelheden munitie.

Later werd beslag gelegd op telefoons, sim-kaarten, usb-sticks en computers, notitieboekjes, een kilo cocaïne en zeven ons hasj, xtc-pillen, twee gestolen snelle personenauto's, drie vuurwapens met munitie- waaronder een mini-Uzi machinepistool en een zelfgemaakte fragmentatiebom.

Eind 2016 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam de verdachten tot gevangenisstraffen van zeven en acht jaar. Het OM ging in hoger beroep, schrijft RTV Utrecht.

De rechtbank en het OM vonden beide bewezen dat de mannen lid waren van een criminele organisatie die erop uit was mensen te vermoorden. Maar de rechtbank en het OM waren het niet eens over de vraag of er sprake was van het voorbereiden van een moord. De rechtbank vond weliswaar bewezen dat sprake was van een organisatie die liquidaties plegen tot doel had, maar zag geen bewijs voor concrete moorden of plannen daartoe.

Doelwitten geobserveerd

Het gerechtshof kwam vandaag tot de slotsom dat de voorbereiding nog niet zóver hoeft te zijn dat het misdrijf op elk moment kan worden gepleegd. Volgens het hof staat buiten kijf dat de mannen betrokken waren bij het voorbereiden van moorden en dus zijn de straffen hoger.

Bij hun aanhouding in de zomer van 2015 bleek ook dat de mannen doelwitten volgden, observeerden en op foto en film vastlegden.