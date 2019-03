Rotterdam ziet brexit naderen en maakt parkeerplek vrij voor vrachtauto's

Vanwege de naderende brexit komen er bij de Rotterdamse haven vijf zogeheten bufferparkeerlocaties. Vrachtwagenchauffeurs van wie de douanepapieren niet op orde zijn voor vervoer naar het Verenigd Koninkrijk zullen daarnaartoe moeten. Er zal plek zijn voor zo'n 700 vrachtwagens.

Het instellen van de parkeerplaatsen is in overleg gegaan tussen Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen. De partijen hopen door duidelijkheid te scheppen opstoppingen en extra oponthoud te voorkomen.

Als het Verenigd Koninkrijk straks uit de Europese Unie stapt, is veel extra papierwerk nodig. Ook speelt mee dat er scherpere paspoortcontroles plaats zullen vinden en inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Digitaal

Het gros van de goederen die jaarlijks worden verhandeld tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk loopt via de Rotterdamse haven: 40 van de in totaal 54 miljoen ton aan goederen. Zodra de brexit een feit is, komt er een EU-buitengrens te liggen bij de Rotterdamse haven.

De extra parkeerplekken komen aan beide kanten van de haven, met de meeste plek aan de Moezelweg (290 parkeervakken) en in Hoek van Holland, niet ver van de ferry-terminal (200). Chauffeurs kunnen hun lading ook digitaal aanmelden bij de havenautoriteiten, dan worden ze in principe niet verwezen naar de parkeerlocaties.

Brexit-scenario nog onzeker

De brexit staat gepland voor 29 maart, maar er is nog veel onzeker. De Britse premier May heeft nog geen instemming voor haar deal van het Lagerhuis. Dat komt morgen opnieuw bijeen om te stemmen. Als er geen instemming komt, dreigt een zogeheten no-deal-brexit, een exit uit de EU zonder concrete afspraken. Dat betekent dat importtarieven van kracht worden en alle spullen die van en naar het Verenigd Koninkrijk gaan moeten worden gecontroleerd.

Vorige week was er in Calais een actie van douaniers die vinden dat er onvoldoende extra mensen worden geworven om de brexit in goede banen te leiden. Ook willen ze betere werkomstandigheden en meer loon. De stiptheidsacties leidden tot opstoppingen en vertragingen.

In het Verenigd Koninkrijk was er in januari een oefening in Kent, waarbij een no-deal-brexit werd gesimuleerd. Daar waren zo'n negentig vrachtwagens bij betrokken. Veel te weinig, klonk het toen vanuit de branche. Inmiddels heeft Londen gezegd dat vrachtwagens uit de EU straks na de brexit gevrijwaard zullen blijven van uitgebreide controles, om opstoppingen te voorkomen.