Downing Street: gesprekken over brexit in impasse

De onderhandelingen over aanpassing van het brexitakkoord zitten nog steeds in een impasse. Gesprekken dit weekend in Brussel hebben niet geleid tot een doorbraak, zegt Downing Street, het kantoor van de Britse premier May. Het is de bedoeling dat het Lagerhuis morgen opnieuw stemt over de deal, die begin januari werd verworpen.

De onderhandelingen over aanpassing van het brexitakkoord draaien vooral om de afspraken over de backstop, een soort vangnet dat moet garanderen dat de Ierse grens openblijft als het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) de Europese Unie verlaat. De Ierse Republiek blijft wel lid van de EU.

May heeft gisteravond nog gebeld met de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Ze zou vandaag mogelijk naar Brussel gaan, als er een reële kans was om tot een compromis te komen. De Britten willen de garantie dat ze desgewenst van de backstop-afspraken afkunnen. Nu er geen aanwijzingen zijn dat de EU die garantie wil geven, blijft May thuis.

Roep om uitstel

The Guardian schrijft dat enkele parlementariërs van de May's Conservatieve Partij bij haar hebben aangedrongen op uitstel van de stemming, indien belangrijke concessies uitblijven. Ze zijn bang dat de premier opnieuw afstevent op een grote nederlaag, vergelijkbaar met de eerste stemming in januari. Het brexitakkoord met de EU werd toen met een overweldigende meerderheid van 230 stemmen verworpen.

Vooralsnog gaat de stemming morgen gewoon door. Mocht de deal sneuvelen, dan stemt het Lagerhuis woensdag over de vraag of het VK de EU zonder deal moet verlaten. Als een meerderheid zich ook daar tegen uitspreekt, wordt donderdag waarschijnlijk gestemd over verlenging van artikel 50. Dat komt er dan op neer dat het VK de Europese Unie om enkele maanden uitstel vraagt.

Er zijn geluiden dat Europese leiders een paar maanden uitstel te weinig vinden. Er wordt al gesproken van één of zelfs twee jaar uitstel. In die periode zou dan ook meteen de nieuwe relatie tussen het VK en de EU moeten worden geregeld (inclusief handelsafspraken). In dat geval is de backstop niet meer nodig.