Varkens peuzelen eieren op om ganzenoverlast tegen te gaan

Varkens gaan de overlast van grauwe ganzen langs de snelweg A27 bestrijden. De varkens worden losgelaten langs het Amsterdam-Rijnkanaal; daar moeten ze de nesten van de ganzen opsporen en de eieren opeten.

De varkens gaan een keer per week onder toeziend oog van de eigenaar over het terrein. Daarbij wordt geregistreerd hoeveel nesten er gevonden zijn.

De methode is door de provincie gekozen omdat zo op een natuurlijke manier de grote populatie ganzen kan worden teruggedrongen. Het gebied ligt langs een drukke weg. Als jonge gansjes het nest verlaten, komen zij op de weg terecht.

Poepen alles onder

Ook vormen ze een probleem voor het vliegverkeer in een ruime omgeving van Schiphol. Daarnaast veroorzaken de vogels veel schade bij boeren. Zo eten ze al het groen op en poepen ze de weilanden onder, waardoor andere dieren er niet meer kunnen grazen. En ze veroorzaken overlast in recreatiegebieden.

Of de methode werkt, moet vanaf vandaag duidelijk worden. Er is namelijk nog niet getest met de varkens. Varkensbegeleider Jelle Haarhuis zegt tegen RTV Utrecht: "We weten wel dat ze de eieren heel erg lekker vinden, dus we hopen dat ze losgaan en alle eieren opeten".