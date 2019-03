Man vindt per ongeluk mogelijke sekstape van R. Kelly: 'De jacht is geopend'

Dennis heeft geen idee hoe hij aan de beelden komt. Hij zegt dat hij in het verleden weleens videobanden met sportwedstrijden van vrienden heeft gekregen. Dennis besloot de beelden over te dragen aan Gloria Allred, die vrouwen bijstaat die zeggen misbruikt te zijn door Kelly.

Allred is een bekende naam in de Amerikaanse advocatuur. Ze doet vooral zaken die te maken hebben met vrouwenrechten. Zo verdedigde ze onder andere tientallen vrouwen in zaken tegen Donald Trump, Harvey Weinstein en Bill Cosby.

De advocate benadrukte dat Dennis en zijn vrouw nooit contact hebben gehad met de zanger. Ook zei ze dat ze niet met "100 procent zekerheid" kan zeggen dat R. Kelly ook werkelijk de man op de videobeelden is. De beelden worden nu onderzocht door de politie.

'Niet R. Kelly op de beelden'

Allred zei ook dat ze denkt dat er nog veel meer beelden van R. Kelly in omloop zijn. Ze riep iedereen die mogelijk belastend materiaal in zijn bezit heeft op om die te delen met de autoriteiten.

De advocaat van R. Kelly zegt dat de zanger in de hoek zit waar de klappen vallen. "De twijfel hier is al bewijs genoeg", schrijft Steve Greenberg in een reactie aan persbureau AP. Hij wijst erop dat Dennis zegt dat de man op de beelden op R. Kelly lijkt. "Dat maakt nog niet dat hij het is. Hij is het niet. De jacht op R. Kelly is duidelijk geopend."

Bekijk hieronder de tijdlijn van alle beschuldigingen tegen R. Kelly: