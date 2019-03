Superheldengenre heeft er een topper bij met vrouwelijke Captain Marvel

Superheldenfilm Captain Marvel heeft in het eerste weekend dat de film in de bioscoop draait wereldwijd 455 miljoen dollar opgebracht, omgerekend ruim 400 miljoen euro.

De eerste film van Marvel met een vrouwelijke hoofdrol is gelijk een van de succesvolste films ooit van het entertainmentbedrijf. Alleen Avengers: Infinity War deed het wereldwijd beter in het eerste weekend.

Captain Marvel bracht afgelopen weekend bijna twee keer zoveel op als Wonder Woman in de eerste dagen. Dat is een andere toptitel in het nog kleine genre van superheldenfilms met een vrouw in de hoofdrol. De enige film met een vrouwelijke hoofdrol die een beter eerste weekend draaide, was het langverwachte Star Wars: The Force Awakens.

Met de film over piloot Carol Danvers die verwikkeld raakt in een strijd tussen buitenaardse volken heeft Disney met Captain Marvel een stevig begin van het jaar. Verwacht wordt dat ook de nieuwe Avengers-film, Toy Story 4, The Lion King en de nieuwe Star Wars de komende maanden records zullen breken.