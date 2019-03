Wekdienst 11/3: eerste diploma's pizzabakkers en herdenking aanslagen Madrid

Wat heb je gemist?

De Chinese luchtvaartautoriteit houdt voorlopig alle Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond, nadat gisteren zo'n type toestel was neergestort in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om. China maakt zich zorgen over de veiligheid, omdat in oktober ook een 737 MAX-8 neerstortte, toen in Indonesië. Boeing heeft in totaal 350 van dit type afgeleverd, waarvan 90 aan China. Ook Ethiopian Airlines en de Kaaimaneilanden hebben alle vluchten met het toestel opgeschort.

Ander nieuws uit de nacht:

Een Parijse politieagent van 27 is zondagavond doodgeschoten door een collega. Dat gebeurde in een kantoorgebouw van de politie. Volgens Franse media speelde de agent met zijn dienstwapen toen het per ongeluk afging.

Een van de verdachten van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vrijgelaten. De aanklager in Maleisië heeft de aanklachten tegen haar laten vallen.

De binnenvaart heeft een goed jaar achter de rug. De omzet was vorig jaar 13 procent hoger dan in 2017, meldt het CBS. Dat komt door de droogte. Doordat het water laag stond in de rivieren, konden schippers minder vracht per keer meenemen. Maar de vraag bleef hetzelfde.

En dan nog dit:

In een Amerikaanse dierentuin is een vrouw aangevallen door een jaguar toen ze een selfie wilde maken met het beest. De vrouw was voor de foto over een hek geklommen. Ze stond zo dichtbij dat het dier haar door de gaten van het hek wist vast te grijpen. Bezoekers wisten de jaguar af te leiden met een waterfles. De vrouw liep diepe snijwonden op, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond. De dierentuin heeft laten weten dat er niets zal gebeuren met de jaguar, omdat het niet de schuld van het dier is.

Een bezoeker filmde vlak na het incident hoe de jaguar met de waterfles speelt: