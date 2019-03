Holte ontstaan onder Duitse huizen, 70 bewoners geëvacueerd

In het Duitse Wuppertal, over de grens bij Venlo, zijn acht huizen ontruimd omdat ze dreigen in te storten. Ongeveer zeventig mensen moesten de nacht elders doorbrengen.

Gistermiddag hoorden bewoners hun muren barsten en zagen ze scheuren ontstaan. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat er een zinkgat was ontstaan onder de gebouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk is er grond weggespoeld, maar het kan ook schade van mijnbouw zijn.

De bewoners konden grotendeels worden opgevangen door familie en bekenden. De straat is afgesloten door politie. Enkele auto's op een parkeerplaats in de buurt zijn uit voorzorg weggesleept.