Verdachte moord halfbroer Kim Jong-un vrijgelaten

Een van de verdachten van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vrijgelaten. De aanklager in Maleisië heeft de aanklachten tegen haar laten vallen.

De 26-jarige vrouw uit Indonesië werd meteen na de zitting in een auto naar de Indonesische ambassade gereden. Vlak voor ze bij de rechtbank instapte zei de emotionele Siti Aisyah verrast en blij te zijn.

Tijdens de zitting werd geen reden voor het vervallen van de aanklacht gegeven. Indonesië laat weten dat het een gevolg is van een langdurige lobby op hoog niveau.

De vrouw zat twee jaar vast en was samen met een 30-jarige vrouw uit Vietnam een van de hoofdverdachten. De rechtszaak tegen de Vietnamees is tijdelijk stilgelegd na de verrassende beslissing. Ze zou vandaag in de rechtszaal onder ede worden gehoord.

Tv-programma

De twee vrouwen werden ervan beschuldigd dat ze in 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur een zenuwgas in het gezicht van Kim Jong-nam hadden gesmeerd. Ze hebben altijd volgehouden dat ze erin zijn geluisd. Ze zeggen dat ze meededen aan een televisieprogramma waarin Kim Jong-nam in de maling werd genomen.

Beveiligingscamera's op het vliegveld van Kuala Lumpur legden het moment vast: