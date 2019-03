Omzet binnenvaart stijgt dankzij lage waterstanden

De binnenvaart heeft een goed jaar achter de rug dankzij de droogte. Daardoor stond het water in de rivieren laag en konden de schippers minder vracht per keer meenemen om te voorkomen dat ze te zwaar beladen zouden zijn en dus vast zouden lopen op de rivierbodem.

Het gevolg was dat de totale capaciteit van de binnenvaartsector daalde, terwijl de vraag naar vrachtvervoer over water wel overeind bleef. Daardoor konden binnenvaartschippers hogere vrachttarieven vragen. Bovendien kregen ze een laagwatertoeslag.

Unieke omzetstijging

Het CBS heeft berekend dat de omzet over 2018 13 procent hoger was dan in 2017. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de omzet zelfs met ruim 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In oktober en november stonden de waterstanden nog extreem laag. Pas in december normaliseerden de waterstanden weer.

Die 30 procent omzetstijging is redelijk uniek. Het is de sterkste stijging sinds de eeuwwisseling.

Chauffeurs gezocht

Ook in de rest van de transportsector werden vorig jaar goede zaken gedaan. De omzet steeg in 2018 met 5 procent. Met het vervoer van goederen over de weg werd bijna 6 procent meer omgezet.

Er is veel werk in de sector, maar de transport heeft net als veel andere sectoren moeite om nieuw personeel te vinden. In het vierde kwartaal stonden meer dan 13.000 vacatures open. Een derde van de bedrijven denkt dat het personeelstekort de komende tijd de belangrijkste reden is dat de potentiƫle groeicijfers niet worden gehaald.