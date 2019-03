VN'ers, artsen, hotelier onder slachtoffers rampvlucht

Opvallend is ook dat er 18 Canadezen in het toestel zaten. Onder hen was een Canadees-Nigeriaanse professor, die onderweg was naar een bijeenkomst van een sociaal-economische raad in Nairobi. Hij had ook aanstellingen bij Amerikaanse en Canadese universiteiten en was auteur van een boek vol satirische verhalen.

Ook acht Italianen zijn omgekomen, onder wie mensenrechtenadvocaat Paolo Dieci. Hij was de oprichter en voorzitter van de Italiaanse mensenrechtenorganisatie CISP. De organisatie, die in Noord-Afrika samenwerkt met Unicef, zegt op zijn website het overlijden met veel pijn en verlies te moeten bekendmaken. "Vandaag voelen we ons allemaal alleen. Vanaf morgen zullen we echter opnieuw aan de slag gaan om de rechten van alle mensen ter wereld te verbeteren, zoals Paolo zou hebben gedaan, met een onvermoeibaar doorzettingsvermogen."

De Italiaanse premier Conte noemt het een dag vol pijn voor alle betrokkenen. "We staan vandaag naast de familieleden van de slachtoffers en zijn met onze gedachten bij hen."

Belg omgekomen

Vanochtend werd gevreesd voor Nederlandse slachtoffers, omdat de Kenianen dat in eerste instantie naar buiten hadden gebracht, maar het bleek om vijf Duitsers te gaan. België verloor ook een landgenoot; een vrouw, haar identiteit is nog onbekend, zat in het toestel. Vicepremier Reynders betuigde op Twitter zijn medeleven: