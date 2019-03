Stroomstoring Venezuela houdt aan, scholen dicht

In Venezuela blijven de scholen en bedrijven morgen dicht in verband met de aanhoudende stroomstoring in het land. De stroomstoring begon donderdag. Het is al de tweede dag dat scholen en bedrijven noodgedwongen dicht blijven.

President Maduro wijt de stroomstoring aan een Amerikaanse cyberaanval op het elektriciteitsnetwerk, maar zijn tegenstanders houden het op onkunde en corruptie van de machthebbers in het land.

Oppositieleider Guaidó roept het parlement op de noodtoestand uit te roepen, om de bevolking te kunnen helpen. Gisteren stonden zijn aanhangers en die van president Maduro opnieuw tegenover elkaar in grote demonstraties.

Humanitaire crisis

De stroomstoring verergert de nood van de bevolking aanzienlijk. Mensen zien zich genoodzaakt voedingsmiddelen uit de koelkast weg te gooien. De langdurigste stroomstoring uit de geschiedenis van het land valt samen met een economische ineenstorting, hyperinflatie en een ongekende politieke crisis. Huishoudens hebben geen stromend water en mobiele telefoons werken niet meer.

Winkeliers die hun spullen niet langer goed kunnen houden, geven vlees, kaas en groente weg aan klanten. Ook wordt er op grote schaal gestolen om aan levensmiddelen te komen.

Slechts hier en daar is de stroomvoorziening hersteld.