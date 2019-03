Hulpdiensten nog uren druk met puinruimen na storm

In de regio Zeeland hadden de hulpdiensten het drukst, daar kwam bijna de helft van de meldingen binnen. Ook in Zuid-Limburg was er veel schade; daar kreeg de brandweer 360 telefoontjes.

De Zuid-Limburgse Veiligheidsregio verwacht nog uren bezig te zijn met het opruimen van de schade. Meer dan 150 telefoontjes moeten nog worden behandeld.

Tot 120 km/u

De Limburgers krijgen hulp van de brandweer uit Utrecht. In de regio worden 20 brandweerauto's ingezet. In het noorden van de provincie lijkt de wind het meest te hebben huisgehouden in de regio van Weert.

In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg was vandaag code oranje van kracht. Er werden windstoten van 120 kilometer per uur gemeten, ongebruikelijk hard voor boven land.

Spoor versperd

Het treinverkeer heeft ook veel last van takken op het spoor en schade aan de bovenleiding. Spoorbeheerder ProRail kreeg zestien keer te maken met bomen op het spoor, maar had ook last van plastic en bouwmateriaal op de bovenleiding, met gevolgen voor de dienstregeling.

Zo rijden er de rest van de avond geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. In Zuid-Limburg waren er een groot deel van de dag problemen op het spoor, vanaf 's middags reden er geen treinen ten zuiden van Roermond.

Deze mensen strandden daardoor in Sittard: