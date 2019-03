President Bouteflika weer terug op Algerijnse bodem

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is weer terug in zijn thuisland. Dat melden Algerijnse media en internationale persbureaus.

Bouteflika landde aan het begin van de avond op een militair vliegveld ten zuiden van hoofdstad Algiers. De afgelopen twee weken bracht hij door in Zwitserland, naar verluidt voor medische controles.

De 82-jarige president is sinds 1999 aan de macht. Zijn gezondheid is broos. In 2013 werd hij getroffen door een beroerte. Sindsdien is Bouteflika nog maar zelden gezien in het openbaar.

Protesten

Hij liet een week geleden wel weten zich verkiesbaar te stellen voor een vijfde termijn. Het leidde tot massale protesten in Algerije van met name jongeren. Zij willen dat Bouteflika vertrekt. Een nieuwe president moet een einde maken aan de corruptie en hoge werkloosheid in het land.

Vrijdag raakten meer dan 200 mensen gewond bij de grootste demonstraties in Algerije in 28 jaar. De schattingen over het aantal deelnemers van de protesten liepen uiteen van tienduizenden tot honderdduizenden.