Vijf Nederlanders onder doden vliegramp Ethiopië, zegt Kenia

Onder de dodelijke slachtoffers van de crash met een Boeing 737 in Ethiopië zijn vijf Nederlanders, melden de autoriteiten in Kenia. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft de dood van de vijf Nederlanders nog niet bevestigd. Eerst moet worden uitgezocht of de vijf daadwerkelijk zijn ingestapt. Verdere bijzonderheden ontbreken nog.

Het toestel van Ethiopian Airlines stortte met 157 mensen aan boord vanmorgen kort na het opstijgen vanaf de hoofdstad Addis Abeba neer. Niemand heeft de ramp overleefd.

Dit zijn de eerste beelden van de rampplek: