Duizenden mensen op de been voor Klimaatmars

In Amsterdam zijn duizenden mensen op de been voor de Klimaatmars, die om 13.00 uur is begonnen. De organisatie zegt rekening te houden met zo'n 20.000 deelnemers. Het protest start op de Dam en trekt via het Rokin en de Vijzelstraat naar het Museumplein.

Veel deelnemers aan de mars hebben spandoeken of protestborden bij zich. "De dinosaurus dacht ook dat 'ie tijd had", heeft iemand op een stuk karton geschreven. De Groninger Bodem Beweging betoogt en heeft opgeschreven: "Het ergste kwaad: een ministerie van Shell en Klimaat."