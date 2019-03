Meer dan honderd bomen MH17-monument vervangen

Alle dode bomen van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen zijn vervangen door nieuwe bomen. Enkele nabestaanden en de ambassadeur van Australiƫ hebben hierbij geholpen.

120 van de 298 bomen zijn vervangen. Eerder werd al bekend dat zeker een kwart van de bomen in het herinneringsbos dood was. De bomen waren in maart 2017 geplant.

As van de overledene

"De bovenmatige sterfte was voor alle partijen een enorme teleurstelling", zegt Sjaak de Ligt van Stichting Nationaal Monument MH17 tegen NH Nieuws. "Met name voor de nabestaanden. Voor hen is het 'hun' boom. Een verpersoonlijking van de overleden dierbare."

Elk MH17-slachtoffer wordt op het monument herdacht met een eigen boom, voorzien van een naamplaatje. Het vervangen van de bomen moest dan ook zorgvuldig gebeuren. De aarde kan namelijk as van de overledene bevatten.

Oplossing

De bomensterfte is het gevolg van overmatig vocht. Het water kon onvoldoende weglopen waardoor de wortels van de bomen zijn gaan rotten.

Dat probleem is inmiddels opgelost, zegt De Ligt. "In de afgelopen maanden hebben we gaten geboord in de grond zodat het water beter kan worden afgevoerd."