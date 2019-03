D66 zoekt samenwerking met linkse oppositie

D66 kiest uitdrukkelijk voor samenwerking met de linkse oppositie na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Op het partijcongres in Zaandam sprak fractievoorzitter Jetten zijn voorkeur uit voor een uitgestoken hand aan Lodewijk Asscher (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) voor beleid over gelijke kansen.

Met Klaver van GroenLinks wil hij samenwerken aan "humaan migratiebeleid". Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn en dat hij hoopt dat de anderen "zonder smoesjes" voor samenwerking kiezen.

Hij zette zich enigszins af tegen regeringspartners VVD en CDA, die hij conservatief noemde. Maar hij biedt ze ook een uitgestoken hand. Jetten: "Voor hen is het ook niet makkelijk om al dat vooruitstrevende beleid van D66 te moeten dragen".

Meerderheid kwijt

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spelen in deze campagne steeds meer in op samenwerking met oppositiepartijen, omdat de coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer kan kwijtraken. Wil het kabinet door kunnen met beleid maken dan is de steun van andere partijen nodig.

In het RTL-verkiezingsdebat riep VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ook al uitdrukkelijk op tot politieke samenwerking. "We hebben hier vanavond met rode en groene knoppen gestaan, maar zo werkt het natuurlijk niet in de politiek. Politieke partijen moeten elkaar de ruimte gunnen en elkaar kunnen vinden", zei hij.