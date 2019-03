Koeien van Indiase boeren krijgen in veekampen gratis water en voer

De regionale overheid kondigde in oktober vanwege de droogte al officieel de noodtoestand af in een aantal districten en voegde daar in januari nog meer districten aan toe. Een verzoek om financiële hulp vanuit het nationale rampenfonds werd eind januari goedgekeurd.

Bijna 600 miljoen euro zal de komende maand worden overgemaakt. Hiervan krijgen boeren bijvoorbeeld uitstel voor het betalen van hun elektriciteitsrekeningen en leningen. En op verschillende plaatsen in de deelstaat zullen de komende maanden soortgelijke veekampen als in Mhaswad worden opgericht.

Maar voorlopig is dit kamp, dat wordt gerund door de lokale stichting Mann Deshi, het enige. Enkele duizenden boeren uit bijna 80 dorpen in de regio, zijn hier met in totaal 8000 koeien en waterbuffels neergestreken. Ze krijgen per rund 20 kilo voer per dag, en 50 liter water.

Chetna Sinha, de oprichter van Mann Deshi dat zich ook inzet voor de financiële onafhankelijkheid van plattelandsvrouwen, legt uit dat de regio vaak periodes van droogte meemaakt. "Boeren zullen je vertellen dat ze eens in de drie jaar regen krijgen. Maar de regenval wordt wel steeds onvoorspelbaarder en hierdoor komt het ook steeds vaker voor dat de oogst mislukt."

Het regenseizoen in deze regio duurt van juni tot september en daarna valt er tussen oktober en december ook nog regen. "Maar vorig jaar viel er nauwelijks 100 millimeter in het hele jaar", zegt Sinha. "Daardoor is zowel de oogst in september als de oogst in januari mislukt."