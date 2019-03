Noord-Korea naar de stembus om parlement te 'kiezen'

Voor wie nog wel wat bedenktijd nodig heeft, is een speciaal stemhokje ingericht. Mensen die 'ja' stemmen, kunnen hun biljet meteen in de bus gooien, maar tegenstemmers moeten gebruikmaken van het hokje en dat kan natuurlijk leiden tot vragen van de autoriteiten. Daarom staat het stemhokje er op de meeste plaatsen verlaten bij.

De opkomst is in Noord-Korea altijd hetzelfde: 99 procent of zelfs meer. Het is namelijk verplicht om te komen stemmen. Het liefst zo vroeg mogelijk om toewijding te laten zien. In de ochtend stonden er dus al lange rijen bij de stemlokalen.

Kim Jong-un staat ook op het stembiljet in het district van Pyongyang en zelf heeft hij ook zijn stem uitgebracht. Bij de vorige verkiezingen in 2014 werd de Noord-Koreaanse leider met 100 procent van de stemmen gekozen.

Een groot verkiezingsfeest

Na het stemmen vieren de Noord-Koreanen de verkiezingen groots op straat. Er wordt uitbundig gezongen en gedanst en dat is bijzonder, zegt een kiezer: "Ik denk dat ons land het enige land is dat de verkiezingsdag viert als een feestdag."

De parlementsverkiezingen komen anderhalve week na de topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump in Vietnam. Die gesprekken eindigden eerder dan verwacht toen de leiders het niet eens werden over de denuclearisatie van Noord-Korea.