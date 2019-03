Doorrijder na dodelijk ongeluk meldt zich bij de politie

De bestuurder van de auto die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Utrecht, heeft zich gemeld, schrijft de politie op Twitter. Bij de aanrijding kwam een vrouw van 21 om het leven. De automobilist was doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond 04.30 uur op de Biltsestraatweg. Getuigen alarmeerden de politie, die later verklaarde op zoek te zijn naar een beschadigde groen-grijze Renault.

Het is nog steeds niet duidelijk was er precies is gebeurd. Wel staat vast dat de vrouw te voet was toen ze werd aangereden.