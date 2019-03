Code oranje vanwege zware windstoten, hardloopwedstrijd CPC afgelast

Voor de zuidelijke helft van Nederland heeft het KNMI een weerwaarschuwing afgegeven vanwege de verwachte zeer harde wind. Code oranje geldt voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het zuiden en het gebied rond de grote rivieren krijgt te maken met zeer onstuimig weer. In Zeeland kan de harde wind uitgroeien tot een westerstorm, de eerste sinds ruim een jaar. De laatste 'officiƫle' storm werd vorig jaar op 24 januari genoteerd.

In de zuidelijke provincies en het rivierengebied worden windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur, meldt Weerplaza.

Vanuit het zuidwesten

Vanaf het middaguur krijgt eerst het zuidwesten te maken met het onstuimige weer. Later breidt dat gebied zich uit, waarbij ook het zuiden van Gelderland, Brabant en Limburg te maken krijgen met windstoten tot 110 kilometer per uur. In de namiddag wordt het daar weer rustiger, aan de westkust blijft het ook later nog stormachtig. Ten noorden van de grote rivieren is het vandaag aanzienlijk rustiger weer.

Ook gisteren kreeg Nederland te maken met zware windstoten. Daarbij vielen zeker twee gewonden: een man werd in Rotterdam geraakt door een losgeraakte balk en in Eindhoven raakte een fietser gewond doordat hij onder een omvallende boom terechtkwam. In het hele land kwamen meldingen van stormschade binnen.

City Pier City Loop afgelast

Vanwege het onstuimige weer is onder meer de hardloopwedstrijd City Pier City Loop tussen Den Haag en Scheveningen afgelast. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden om de 41.000 lopers onder deze omstandigheden te laten lopen. Ook de lage gevoelstemperatuur is meegenomen in de beslissing om de loop niet door te laten gaan.

Vandaag zou de 45ste editie van de loop worden gehouden.