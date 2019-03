Italiaan en Schot dood gevonden op 'killer mountain'

De alpinisten Daniele Nardi en Tom Ballard gingen vorige maand op weg naar de top, via een route die nog nooit met succes is afgelegd. Twee weken geleden ging het contact met de twee verloren.

De zoektocht werd bemoeilijkt door de opgelaaide spanningen tussen Pakistan en India. Na een Indiase luchtaanval hield Pakistan het luchtruim dagenlang gesloten, dus ook voor reddingshelikopters.

Uiteindelijk werden op luchtfoto's silhouetten gespot op zo'n 5900 meter. De Italiaanse ambassadeur in Pakistan heeft bekendgemaakt dat het gaat om Nardi (42) en Ballard (30).

Ervaren

Beide slachtoffers waren ervaren bergbeklimmers. Ballard was de zoon van Alison Hargreaves, de eerste vrouw die de Mount Everest solo en zonder zuurstoftoediening bedwong. Dat deed ze in 1995. Later dat jaar kwam ze om het leven op een andere bergreus, de K2.